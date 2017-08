Apple: i dati di vendita ufficiali, 41 milioni di iPhone venduti nel Q3 2017

Da questa mattina abbiamo più volte parlato della relazione finanziaria relativa al terzo trimestre dell’anno (concluso a Giugno) rilasciata nella giornata di ieri da. Adesso, attraverso il sito web ufficiale della compagnia americana, ci giungono i dati di vendita ufficiali sui vari prodotti.

Nella fattispecie, il prodotto più venduto continua ad essere l’iPhone, che nel periodo Marzo-Giugno ha piazzato 41 milioni di unità a livello mondiale, in calo rispetto al trimestre precedente (in cui si era fermato a 50 milioni), ma comunque in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il gigante di Cupertino aveva venduto 40 milioni di smartphone.

Come abbiamo ampiamente riportato, crescono anche le vendite dell’iPad: sono stati 11 i milioni di tablet venduti a livello mondiale, in aumento sia rispetto al Q2 2017 (8 milioni) che lo stesso trimestre del 2016 (9,9 milioni), in crescita del 28% su base sequenziale ed il 15% su base annua.

Per quanto riguarda gli altri dispositivi, invece, come sempre Apple non ha rilasciato dati di vendita. Sappiamo però che Apple TV, Apple Watch, prodotti Beats ed iPod hanno generato 2,7 miliardi di Dollari di entrate, in calo del 5%.