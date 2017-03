Apple: disponibile macOS Sierra 10.12.4

Serata di aggiornamenti per, che ha rilasciato un pacchetto di update per tutti i propri prodotti. E se qualche istante fa vi abbiamo raccontato il rilascio di, ora ci giunge notizia che il colosso di Cupertino ha provveduto ad aggiornare anche

Come sempre, l'aggiornamento può essere scaricato gratuitamente attraverso l'App Store di Mac, ed è volto al miglioramento della stabilità, la compatibilità e sicurezza di tutti i Mac, motivo per cui il gigante americano ne raccomanda l'aggiornamento.

La novità più importante è senza dubbio rappresentata dall'approdo, finalmente, anche su macOS del Night Shift, una funzione già presente da tempo su iOS e che trasforma automaticamente i colori del monitor in toni più caldi quando si fa sera per non affaticare troppo la vista.

Questo il changelog ufficiale rilasciato dalla società:

Aggiunge Night Shift, che trasforma automaticamente i colori del monitor in toni più caldi quando si fa sera;

Aggiunge il supporto di Siri per le statistiche ed i risultati di cricket dell'Indian Premier League e dell'International Cricket Council;

Aggiunge il supporto di Dettatura per il dialetto di Shanghai;

Risolve diversi problemi relativi all'elaborazione e all'aggiunta di note ai PDF in Anteprima;

Migliora la visibilità dell'oggetto nella vista Conversazioni in Mail;

Risolve un problema che potrebbe impedire la visualizzazione del contenuto nei messaggi di Mail;

Chiaramente, dopo il download sarà richiesto il riavvio del Mac.