Apple: disponibilità limitate per i MacBook Pro, nuovi modelli alla WWDC?

Emergono nuove conferme sull’ormai possibile presentazione, da parte di, della nuova gamma di MacBook Pro in occasione della conferenza che terrà alla WWDC il prossimo 5 Giugno. Come notato da molti utenti, sono praticamente introvabili sull’Apple Store Online i

Ma non è tutto, perchè le stime di consegna sono passate al 5-8 giugno, proprio dopo la presentazione.

E’ probabile quindi che si tratti di una scelta logistica, dettata dal fatto che Apple ha di fatto interrotto la vendita online di prodotti che, praticamente, sono già ritenuti obsoleti dalla compagnia dal momento che siamo a cinque giorni dalla presentazione della nuova generazione.

Chiaramente ciò non vuol dire che non sarà possibile acquistarli anche negli Apple Store, in cui resteranno disponibili dal momento che le scorte di magazzino sono ampie.

Tuttavia, il consiglio che vi possiamo dare è di aspettare ancora qualche giorno prima di procedere all’acquisto, per capire se davvero varrà la pena acquistare i nuovi MacBook Pro o meno.