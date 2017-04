Apple Dubai Mall apre il 27 Aprile

: Apple oggi ha mostrato un’anteprima di Apple Dubai Mall, il suo più recente store in Medio Oriente, con una facciata curva di 88 metri e una balconata che si affaccia sul Burj Khalifa e la Dubai Fountain. https://www.apple.com/ae/retail/dubaimall

Ideato come uno spazio per la comunità, in cui incontrarsi, imparare e divertirsi, Apple Dubai Mall servirà come luogo per guardare gli spettacolari show serali della fontana e ospitare Today at Apple, la nuova concezione Apple di esperienza negli store, annunciata oggi. "Vediamo i nostri negozi come una piazza moderna, dove i visitatori vengono a fare acquisti, trarre ispirazione, imparare o incontrare altre persone della loro comunità", ha affermato Angela Ahrendts, senior vice president Retail in Apple. “Non c'è luogo migliore per incontrarsi che affacciarsi sul centro di Dubai, dove si incontrano la Dubai Fountain, il Burj Khalifa e il Dubai Mall. Siamo incredibilmente onorati di avere uno spazio in una delle intersezioni più incredibili e dinamiche al mondo."

Al centro di ogni Apple Store c'è il desiderio di educare e ispirare. “Today at Apple” verrà lanciato all'Apple Dubai Mall e in tutti i 495 Apple Store il mese prossimo con nuove sessioni, guidate da membri del team altamente specializzati, che spazieranno da foto e video, musica, programmazione, arte e design, e altro ancora. Apple Dubai Mall ospiterà inoltre anche eventi di alto profilo come musica dal vivo, conversazioni personali con registi e fotografi e workshop dal vivo con alcuni dei migliori talenti a livello mondiale. Fra gli eventi previsti il giorno di apertura ci saranno ‘Arte live' con Myneandyours, e Artist Duos con il musicista Hamdan Al Abri e l'artista Sultan Al Ramahi.

I nuovi Creative Pro, l’equivalente per le arti creative del Genius, la figura tecnica di Apple, insegneranno nelle sessioni “Today at Apple” e offriranno consigli individuali e formazione per aiutare i clienti a sviluppare ulteriormente le loro capacità creative. Tutti i 148 dipendenti dello Store sono pronti a dare il benvenuto ai clienti di tutto il mondo, e sono in grado di parlare nel complesso 45 lingue. Come molti altri negozi importanti di Apple, Apple Dubai Mall mira ad essere aperto e trasparente, riducendo la separazione fra interno ed esterno, per cancellare i confini tra il negozio e la comunità. Per mitigare il clima di Dubai, Foster + Partners ha progettato diciotto "Solar Wings” motorizzate di oltre 11 metri di altezza che rispondono alle condizioni ambientali in continuo cambiamento. Quando il sole è nel suo momento più caldo, raffreddano il negozio, e in serata si aprono per accogliere tutti nella terrazza pubblica. Ispirato dalla tradizionale Mashrabiya araba, ciascuna "Solar Wing" è fabbricata localmente da 340 aste di polimero rinforzate in fibra di carbonio e, con la loro larghezza di quasi 55 metri, i 18 pannelli costituiscono una delle più grandi installazioni di arte cinetica al mondo.

I primi due negozi Apple negli Emirati Arabi Uniti hanno accolto oltre 4 milioni di visitatori da quando hanno aperto a Dubai e Abu Dhabi 18 mesi fa. Apple ospiterà ancora più visitatori da tutto il mondo al Dubai Mall, il mega-progetto di punta di Emaar nonché destinazione retail e lifestyle più visitata al mondo, con oltre 80 milioni di visitatori negli ultimi tre anni. L'area Apple che si affaccia sul lago rimarrà aperta fino a mezzanotte per tutti coloro che passano in quella zona.