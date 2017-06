Apple: ecco la Magic Keyboard con il tastierino numerico

Interessante sorpresa per gli utenti. Il colosso di Cupertino, a seguito del keynote tenuto nella giornata di ieri alla WWDC , ha introdotto la Magic Keyboard con il tastierino numerico, che può essere acquistata attraverso l’Apple Store Online.

La Magic Keyboard Standard, ovvero quella normale e senza tastierino, può essere acquistata a 79 Dollari, trenta in più rispetto a prima, quando il prezzo era di 49 Dollari. La nuova tastiera, con tanto di pad numerico, come si può vedere dalla foto presente in calce, invece costa 129 Dollari.

Si tratta di un prezzo certamente molto elevato se si conta che i 50 Dollari in più sono da imputare a dei tasti supplementari, ma va comunque incontro alle esigenze degli utenti, alcuni dei quali avevano richiesto a gran voce una tastiera con pad numerico, utile soprattutto per i lavori d’ufficio e per aumentare la produttività.

Qualcuno ha in programma di acquistare questa nuova tastiera oppure manterrete quelle classiche?