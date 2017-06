Apple elimina le firme da iOS 10.3.1, downgrade non più possibile

A seguito del rilascio di, avvenuto lo scorso 15 Maggio,ha rimosso le firme da, la precedente versione del proprio sistema operativo che era ancora a disposizione degli utenti.

Coloro che hanno installato iOS 10.3.2, quindi, non saranno più in grado di effettuare il downgrade alla versione precedente, dal momento che come sempre il processo attraverso iTunes viene validato dai server centrale di Apple che controlla le firme.

Si tratta di un processo per certi versi naturale, in quanto Apple ha abituato i propri utenti a procedure di questo genere, non solo per questioni di sicurezza ma anche e soprattutto per ridurre la frammentazione e spingere le persone ad installare le nuove versioni del proprio sistema operativo.

iOS 10.3.2, quindi, ad oggi è l’unica versione di iOS 10 a poter essere installata sui dispositivi iOS dal pubblico, mentre gli sviluppatori e beta tester possono già installare la 10.3.3 ed iOS 11, che è in fase di test.