Apple estende la garanzia delle Smart Keyboard per iPad Pro

La garanzia delle tastiere degliè stata appena estesa da uno a tre anni, lo comunicacon una nota a tutti i rivenditori. Il motivo? Sempre più possessori stanno registrando problemi.

Cosa rende un iPad Pro diverso da tutti gli altri iPad? Beh, il pennino e la tastiera e se una di queste due cose viene a mancare il device diventa semplicemente un iPad "più potente". E purtroppo a quanto pare sempre più persone stanno registrando problemi con le loro tastiere: alcune continuerebbero a pigiare la stessa lettera sullo schermo, altre ancora invece hanno problemi di connessione non venendo riconosciute dagli iPad Pro.

Le Smart Keyboard sono già coperte da una garanzia di un anno come tutti i device tecnologici venduti negli USA e in Europa, tuttavia Apple ha deciso di estendere la garanzia di altri due anni. Unico modo da parte della compagnia di Copertino per ridurre i danni, visto che non stiamo parlando di un semplice accessorio, ma di un accessorio essenziale per il tablet in questione.

I possessori che abbiano già restituito il proprio tablet al di fuori del periodo di garanzia saranno egualmente rimborsati.