Apple: gli occhiali per la realtà aumentata vedranno la luce nel 2018?

Secondo quanto riferito dal Financial Times nell’edizione del lunedì,potrebbe lanciare gli occhiali per la realtà aumentata nel 2018 e non nel 2017 come previsto inizialmente. Non sono noti i motivi per cui la compagnia diavrebbe preso questa decisione.

Tuttavia, il 2017 potrebbe essere il periodo ideale per puntare sulla realtà aumentata, soprattutto alla luce dei recenti rumor secondo cui il nuovo iPhone 8, che celebrerà l’anniversario dal lancio del primo iPhone, includerà delle funzioni proprio incentrate sull’AR. Nel mese di gennaio sul web si era sparsa la voce secondo cui Apple avrebbe contattato un dipendente di Carl Zeiss per lavorare sul progetto, e pochi mesi prima Bloomberg si era detto certo del fatto che la Mela aveva già iniziato ad ordinare le componenti per effettuare i test degli occhiali.

Il dispositivo, che a questo punto vedrà la luce nel 2018, funzionerà in coppia con l’iPhone, in maniera simile all’Apple Watch. La speranza di Apple è che il riscontro sia migliore rispetto a quello registrato da Google con i Google Glass.