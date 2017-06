Novità interessante per gli utenti: l'di archiviazione iCloud è scomparsa e ora, per lo stesso prezzo (9,99€ al mese) è possibile attivare quella da 2TB. Una buona notizia che va in contro agli utenti che hanno bisogno di archiviare ingenti quantità di foto e file.

Gli utenti che ora vorranno attivare il servizio di archiviazione a pagamento iCloud potranno scegliere come prima tra 50GB per il prezzo di 0,99€ al mese e l'opzione da 200gb da 2.99€ al mese. La novità colpisce solo le "taglie forti" del servizio, con l'abbonamento da 1TB non più disponibile e sostituito da un più capiente pacchetto da 2TB sempre a 9,99€/mese.