Apple: iMovie, GarageBand ed iWork diventano completamente gratis

ha annunciato che a partire da oggi la suite),edsaranno disponibili completamente sued. Il gigante di Cupertino li aveva resi gratuiti già verso la fine del 2013, ma solo per i possessori dei dispositivi acquistati dal 1 Settembre del 2013.

I proprietari dei vecchi hardware, erano costretti a pagare 4,99 Dollari per iMovie e GarageBand su iOS e 9,99 Dollari per ogni applicazione della suite iWork. Discorso diverso per le controparti Mac che erano più costose: iMovie costava 14,99 Dollari e Pages, Numbers e Keynote costavano addirittura 19,99 Dollari.

A partire da oggi nessuno sarà più costretto a pagare un centesimo per le applicazioni. Si tratta di una scelta importante, soprattutto per i possessori dei Mac rilasciati prima del 2013, che potranno finalmente godere delle numerose funzioni previste dalle applicazioni.

GarageBand, in particolare, è una delle più utilizzate in ambito musicale.