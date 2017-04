Apple: in arrivo un adattatore MagSafe-USB C?

Con la nuova generazione di MacBook, Apple ha definitivamente mandato in pensione il connettore, a favore delle nuove porte USB-C che consentono non solo di trasferire i dati, ma anche di caricare i laptop.

Secondo un nuovo brevetto depositato da Apple lo scorso anno e pubblicato da Mashable, il colosso di Cupertino sarebbe ancora interessato nello standard MagSafe, al punto che potrebbe presto rilasciare sul mercato un adattatore per le porte USB-C che consentirebbe ai possessori dei MacBook più recenti di ricaricarli attraverso il cavo MagSafe inserendo questo adattatore che lo trasforma, di fatto, in un connettore USB-C e che quindi può essere utilizzato anche negli ultimi MacBook Pro.

La scelta di Apple di rimuovere completamente l'ingresso MagSafe ha destato non poche preoccupazioni e malumore tra gli utenti, che ritenevano questo standard estremamente utile per evitare la caduta dei laptop.