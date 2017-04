Apple: in arrivo aumento dei prezzi sull'App Store

ha formalmente inviato una mail agli sviluppatori per comunicare l’imminente aumento dei prezzi delle applicazioni in Danimarca, Messico ed Eurozona. I rincari entreranno in vigore entro la fine della prossima settimana e sono dovuti alle variazioni dei tassi di cambio della moneta.

“A causa dei cambiamenti dei tassi di conversione, i prezzi per le app e per gli acquisti in-app (esclusi gli abbonamenti) subiranno un aumento in Danimarca, Messico e tutte le nazioni che utilizzano l’Euro. I prezzi degli abbonamenti auto-rinnovabili non saranno interessati. E’ possibile modificare il prezzo del tuo abbonamento in qualsiasi momento in iTunes Connect” si legge nella mail.

Il sito francese iPhoneAddict ha anche condiviso la tabella che elenca i nuovi prezzi in Austria, Bulgaria, Estonia, Francia e Slovacchia, in cui le app che attualmente costano 0,99 Euro, avranno un prezzo di 1,09 Euro.

Insieme a tale variazione, Apple ha anche annunciato che un’imposta sul valore aggiunto del 5% entrerà in vigore in Taiwan dal 1 Maggio 2017.