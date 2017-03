Apple: in futuro gli iPad ed iPhone potranno essere inseriti nel MacBook?

In futuro gli utenti potrebbero essere in grado di inserire glieddirettamente nei. E’ questa la visione futuristica di, che di recente ha depositato un brevetto che copre sia i computer che dispositivi portatili.

Il funzionamento di questa tecnologia dovrebbe essere molto simile: gli utenti potranno inserire fisicamente l’iPhone nello scompartimento per il trackpad e l’iPad nello schermo, il tutto per ottenere un’esperienza innovativa e molto simile al LapDock di HP. L’iPad, dal suo canto potrebbe alimentare l’intera esperienza del laptop, aggiungendo ancora più spazio d’archiviazione ed una GPU aggiuntiva al portatile.

Il brevetto è stato registrato nel mese di Settembre ma, come sempre, potrebbe anche non vedere la luce in quanto spesso le aziende li depositano al solo scopo di incrementare il loro portfolio.