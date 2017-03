Apple inizierà la produzione degli iPhone in India tra due mesi?

Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal,inizierà la produzione dell’in India tra due mesi. La produzione sarà gestita da, che gestirà le linee produttive che si occuperanno dell’assemblaggio degliednelle prossime quattro-sei settimane, dopo di che, tra tre mesi, toccherà agli

Interpellati da The Verge, nè Apple, tanto meno Wistron hanno rilasciato alcun tipo di dichiarazione sui piani d’espansione in India, che potrebbero contribuire a ridurre il costo dello smartphone nel paese, oltre che aumentare la quota che ora si aggira al 5%.

Nonostante questa espansione in India, si continua a parlare di una possibile produzione al via anche negli Stati Uniti, soprattutto dopo le numerose pressioni del presidente americano Donald Trump che sin dalla campagna elettorale aveva promesso che avrebbe riportato la produzione dei dispositivi della compagnia di Cupertino negli USA.