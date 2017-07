Apple introduce i pagamenti tramite PayPal in iTunes

Tutti coloro che sono in possesso di un, hanno associato al profilo una carta di credito per effettuare acquisti di applicazioni, musica, film o libri. Da oggi, però, per gli utenti provenienti da Stati Uniti e Messico, è in arrivo una piacevole novità, perchè sarà possibile effettuare i pagamenti direttamente con l’account

Nella fattispecie, ogni operazione da fare sul negozio online, che sia iTunes, App Store o Apple Music, attraverso un iPhone, iPad o iPod, potrà essere portata a termine utilizzando PayPal.

Il famoso servizio online ha promesso che prossimamente questa funzione sarà disponibile anche nel resto del mondo, tra cui l’Italia.

Per utilizzare PayPal, basterà aggiungerla come opzione di pagamento nelle impostazioni dell’account. La funzione è disponibile e compatibile anche l’Apple Watch, ma in questo caso le transazioni dovranno essere confermate attraverso le impronte digitali o tramite il telefono associato.