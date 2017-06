Apple: il keynote della WWDC 2017 riassunto in sette minuti

Puntuale, come sempre dopo ogni keynote, su YouTube è stato pubblicato il filmato che riassume in poco più di sette minuti la lunghissima conferenza tenuta nella giornata di ieri dalla compagnia di Cupertino ad apertura della WWDC , che si protrarrà fino al 9 Giugno.

E’ stato un evento durato più di due ore, nel corso del quale Tim Cook e soci, in rottura rispetto al passato, non si sono concentrati solo sul comparto software (sono stati presentati iOS 11, macOS High Sierra, il nuovo watchOS e tvOS), ma anche su quello hardware, dal momento che ha svelato il nuovo iMac Pro, i nuovi iMac, l’iPad Pro da 10,5 pollici ed HomePod, l’atteso e tanto chiacchierato altoparlante basato su Siri che andrà a mettersi sin da subito in diretta concorrenza con Amazon Echo e Google Home.

Per chi non avesse avuto modo di seguire in diretta l’evento, ci hanno pensato i ragazzi di MacRumors a fare chiarezza, e sintesi, attraverso il filmato che trovate come sempre in apertura della news.