Apple: l'app Files per iOS compare sull'App Store, in arrivo un gestore file?

Quando mancano poche ore al keynote cheterrà alladi San Francisco, nel corso del quale dovrebbe presentare la nuova generazione di software per i propri dispositivi, sull’App Store ha fatto capolino una nuova applicazione che il gigante di Cupertino dovrebbe mostrare proprio stasera.

Si chiama Files ed a quanto pare sarà compatibile esclusivamente con iOS 11. Come suggerisce il nome, e l’icone che raffigura una cartella in stile macOS, sarà un gestore di file, che attraverso l’app potranno essere spostati, copiati ed incollati in varie cartelle, anche se secondo molti potrebbe essere un gestore file per iCloud.

Apple, inoltre, dovrebbe apportare dei miglioramenti alla produttività dell’iPad durante l’anno, allo scopo di rivitalizzare un mercato che ormai è troppo statico, e la gestione dei file di iOS è sicuramente uno dei settori che ha i margini di miglioramento più elevati.

Ricordiamo che il keynote di oggi, che prenderà il via alle ore 19 italiane, sarà trasmesso in live streaming.