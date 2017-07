Apple è l'azienda con il maggior profitto al mondo per la classifica Fortune 500

ha stilato la classifica delle aziende con il maggior profitto al mondo. Al primo posto troviamo, che vince a mani bassi nei confronti degli avversari.

La casa della mela, nel 2016, ha infatti generato 45 miliardi di dollari di profitti, contro i 25 di J.P. Morgan Chase e i 24 di Berkshire Chase. Per trovare un'altra azienda tech bisogna scendere al quinto posto, dove c'è Alphabet, che controlla Google tra le altre, con 19 miliardi di dollari di profitti mentre Microsoft è al settimo posto ferma a 17. Interessante notare come invece nella classifica di Fortune riguardante le aziende con il maggior numero di lavoratori Apple non sia nemmeno tra le prime venti, rimanendo comunque sopra Microsoft e Alphabet, un dato importante per capire l’influenza di Cupertino e del mondo tecnologico sul mercato del lavoro. In questo campo domina invece IBM, al quarto posto tra le aziende americane per numero di impiegati, seguita da Amazon, saldamente in ottava posizione.