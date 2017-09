Apple: l'iPhone 8 si chiamerà iPhone X? Lo riferisce un nuovo rumor

L’, ovvero il dispositivo diche dovrà celebrare il decimo anniversario dal lancio del primo modello, potrebbe cambiare nome per chiamarsi. La decisione è stata riportata di iCulture, che citando alcune fonti anonime, riferisce che il gigante di Cupertino avrebbe registrato un sito web nei Paesi Bassi.

Questo rumor non coincide con quello emerso qualche giorno fa dalla Cina, secondo cui un utente avrebbe intravisto la confezione del dispositivo, che includeva il nome iPhone 8 e non iPhone X.

Tuttavia, la fonte di iCulture già in passato si è dimostrata molto affidabile, ed aveva previsto con largo anticipo la presentazione dell’iPad Pro da 10,5 pollici, che è stato svelato in via ufficiale dal gigante di Cupertino in occasione della WWDC.

Per le conferme di rito, però, bisognerà attendere il 12 Settembre, ovvero la data di presentazione prescelta dal gigante di Cupertino per il keynote di presentazione dei dispositivi.