Apple lancerà l'iPad Pro da 10,5 pollici a Giugno?

Uno screenshot trapelato oggi in rete, ha fornito nuove conferme riguardo il possibile lancio a Giugno di un nuovocon schermo da 10,5 pollici da parte di Apple. Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, il tablet sarà disponibile in tre versioni, con altrettante colorazioni.

Tuttavia, l’iPad Pro in questione non sarà l’unico modello che vedremo nel corso dell’anno, in quanto a quanto pare la compagnia di Cupertino avrebbe intenzione di lanciare una variante con schermo da 9,7 pollici.

Riguardo le specifiche tecniche, non è noto il posizionamento del Touch ID nel nuovo iPad Pro da 10,5 pollici, mentre riguardo la presentazione in molti puntano al keynote in programma il prossimo 5 giugno alla WWDC che, sebbene sia storicamente una conferenza dedicata al comparto software, potrebbe vedere la presenza di questo nuovo dispositivo.

Non è però da escludere una presentazione in sordina, attraverso un semplice comunicato stampa.