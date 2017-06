Apple lancia l'abbonamento annuale per Apple Music, costa 99 Dollari

Nella giornata di oggiha silenziosamente aggiunto un’altra opzione di sottoscrizione per gli utenti Apple Music . Senza alcun annuncio ufficiale, sebbene si tratti di una modifica importante, infatti, è stato implementato l’abbonamento annuale per il proprio servizio di streaming musicale.

Gli utenti infatti a 99 Dollari potranno sottoscrivere un abbonamento della durata di 12 mesi. Come notato però da TechCrunch, però, l’opzione è ben nascosta e non visualizzabile nella pagina principale della piattaforma.

Ad esempio, se non si è iscritti ad Apple Music e ci si reca nella pagina principale, saranno visualizzati i tagli di abbonamento normale, il che vuol dire che per accedere al nuovo piano bisognerà prima effettuare l’iscrizione ad uno di questi, dopo di che effettuare il cambio attraverso la pagina che permette di visualizzare i dettagli dell’Apple ID, quindi selezionare “iscrizioni” e scegliere Apple Music e selezionare il piano individuale da 99 Dollari.

Piano che, appunto, permette di risparmiare circa 20 Dollari sull’importo totale, dal momento che il pagamento mensile da 10 Dollari spalmato su un anno porta l’ammontare totale a 120 Dollari.