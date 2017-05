Apple lancia a sorpresa in Italia l'iPhone 6 da 32 gigabyte

Senza alcun preavviso,ha lanciato in Italia oggi la versione con 32 gigabyte di storage interno dell’, che precedentemente era disponibile solo in India e Stati Uniti grazie a degli accordi di esclusiva stretti con alcuni operatori.

Il motivo di tale scelta almeno al momento non è noto, ma dal momento che è disponibile solo tramite terzi in Cile, Danimarca, Germania, Italia e Turchia, probabilmente si tratta di un’eccedenza di scorte, in quanto altrimenti sarebbe stato venduto anche tramite i canali ufficiali.

In Spagna, ad esempio, venduto da Media Markt a 469 Euro, mentre in Italia Euronics lo commercializza, brandizzato Vodafone, a 449 Euro. Col passare delle ore però si sono moltiplicate le segnalazioni ed il negozio sta approdando anche su altri negozi (come Tiger Shop) a prezzi molto più bassi, che arrivano addirittura ai 409 Euro.

Non è chiaro se si tratta di offerte disponibili fino ad esaurimento scorte o no, ma potrebbe essere il momento giusto per portare a casa un iPhone a prezzo vantaggioso e con una buona memoria.