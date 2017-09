Apple mostra il nuovo App Store in una serie di video

Il nuovo sistema operativo di iOS 11 , tra le tante novità introdotte include anche una profonda revisione dell’App store, con tanto di nuovo design e sezione dedicata ai giochi. La revisione è profonda ed abbraccia tutti gli aspetti del negozio di applicazioni e giochi.

A tal proposito, per evitare che gli utenti si trovino spiazzati di fronte alla nuova schermata, Apple ha diffuso sul proprio account ufficiale YouTube una serie di filmati in cui spiega in maniera molto dettagliata le novità introdotte nella nuova versione dell’App Store.

I filmati, come sempre, sono visualizzabili in calce alla notizia, e sono una serie di How To, che mostrano in pillole le nuove funzioni ed il nuovo ordinamento dell’App Store.

Le recensioni, tuttavia, non sembrano essere positive e molti utenti hanno lamentato una certa confusione a primo impatto.

