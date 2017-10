Apple: multa di 439 milioni di dollari per dei brevetti usati su FaceTime

è stata condannata al pagamento diper la violazione di alcuni brevetti relativi a FaceTime appartenenti alla

Non è la prima volta che questa società spilla dei soldi al colosso di Cupertino, nei primi mesi del 2016 infatti era riuscita ad ottenere un importante vittoria legale che costò ben 625 milioni di dollari ad Apple. Potrebbero però aggiungersi altri 439 milioni di dollari secondo la decisione presa dalla corte distrettuale del Texas, che ha dato ragione alla VirnetX. In totale, Apple dovrà pagare 439,7 milioni di dollari, risultanti dalle royalty per ogni singolo iPhone venduto (1.20$ per ogni unità) e dal risarcimento danni pari a 41 milioni di dollari.

Apple attraverso un suo portavoce ha fatto sapere che intende presentare un nuovo appello contro questa decisione, facendo notare che le mozioni respinte possono nuovamente essere citate in appello, nonostante sia già stata sconfitta in questo grado di giudizio.