Apple Music, 89,9 milioni di ascolti in 24h per l'ultimo album di Drake

Successo straordinario per il nuovo album di, che nel giro delle prime 24 ore dal lancio suha registrato 89,9 milioni di ascolti, un nuovo record per la piattaforma della compagnia di Cupertino. Su, in confronto, lo stesso album si è fermato a 61,3 milioni di ascolti nel primo giorno.

E’ chiaro però che il rapporto tra Drake ed Apple Music ed i suoi utenti è radicalmente diverso: su Beats 1 i vari programmi radiofonici hanno passato più volte le tracce dell’artista provenienti dalla sua ultima fatica.

Il divario tra le due piattaforme è comunque importante, visto che Spotify si è fermato a 30 milioni di ascolti, il che vuol dire che gli utenti della piattaforma della compagnia di Cupertino sono più affezionati al rapper americano. La canzone più ascoltata sembra essere “Smoke Free”, mentre “Portland” e “Passionfruit” non sono presenti nemmeno nella top 3.