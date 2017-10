Apple Music abbraccia Facebook Messenger con un bot

Facebook ha annunciato l’inizio di una nuova importante integrazione per il proprio Messenger, che abbraccia in via ufficiale Apple Music , il servizio di streaming musicale del gigante di Cupertino attraverso un bot che consentirà di effettuare lo streaming integrale delle canzoni.

Si tratta di una prima assoluta per il servizio di messaggistica del social network, dal momento che precedentemente era solo possibile creare playlist collaborative per Spotify all’interno di chat o gruppi creati nel Messenger, e consigliare canzoni tramite Spotify in base al contenuto delle conversazioni.

Fino ad ieri, però, non era possibile effettuare lo streaming integrale delle canzoni.

Chiaramente la funzione sarà limitata a coloro che sono abbonati alla piattaforma di IM del social network di Mark Zuckerberg.

Per accedere ad Apple Music, basterà cliccare sull’icona “+” nella chat o gruppo, ed aggiungere l’estensione del servizio, sia da desktop che mobile.

Facebook sottolinea che l’invio di una emoji ad un nuovo bot battezzato "Apple Music" permetterà allo stesso di suggerire una playlist in base alla sua natura.