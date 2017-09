Apple Music ha ora più di 30 milioni di abbonati, ma è lontano da Spotify

, secondo Billboard, avrebbe superato i 30 milioni di abbonati a livello mondiale. Un numero che, se confermato dall’azienda di Cupertino, rappresenterebbe un aumento di 10 milioni di abbonati da Dicembre e 3 milioni dalla WWDC di Giugno, quando Apple diffuse gli ultimi aggiornamenti.

Interessante notare che la piattaforma di Tim Cook e soci è riuscita a mantenere il passo con il tasso di crescita di Spotify, guadagnando in media 15 milioni di abbonati all’anno, rispetto ai 20 milioni della società nordeuropea negli ultimi due anni.

Per Apple, qualora il trend dovesse rimanere questo, sarà estremamente difficile mantenere il passo, come confermato dallo stesso Jimmy Iovine in occasione di un’intervista diffusa per la famosa testata musicale.

L’azienda di Cupertino sta tendando di accaparrarsi quante più esclusive possibili, ma anche puntando sul comparto social e la pubblicazione di contenuti esclusivi come documentari ed interviste, oltre che aumentando gli investimenti in pubblicità.