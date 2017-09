Apple Music per Android si aggiorna: introdotti i profili ed il supporto vocale

Nella serata di ieriha rilasciato un nuovo aggiornamento per il client ufficiale di Apple Music per Android, portando anche sull’ecosistema concorrente molte delle feature che proprio qualche ora fa hanno debuttato su iOS con iOS 11

L’aggiunta più importante è rappresentata proprio dai Profili: ora è possibile seguire amici, ma anche condividere le proprie playlist con i followers, esattamente come accade da tempo su Spotify.

Apple ha anche lavorato duramente per ottimizzare l’app per Android. La nuova versione aggiunge il supporto per i comandi vocali, il che vuol dire che Google Assistant, ed in generale gli assistenti digitali del robottino verde potranno iniziare la riproduzione di Beats 1, la radio ufficiale di Apple Music, ma anche avviare l’ascolto di canzoni ed album preferiti.

E' anche possibile inserire nella schermata principale degli smartphone il nuovo widget “ascoltati recentemente”, che si aggiunge a quello già presente in precedenza e dedicato ai controlli per la riproduzione. Apple sta anche continuando i test per le scorciatoie, accessibili tenendo premuto sull’icona di Apple Music.