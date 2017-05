Apple: nuovi spot per convincere gli utenti a passare ad iPhone

Continua la campagna diper gli switcher, allo scopo di convincere gli utentia passare ad. Il colosso di Cupertino ha aggiornato il sito web dedicato, su cui ha aggiunto molte informazioni ed una sorta di FAQ per fugare ogni dubbio, ma anche per mettere in evidenza le caratteristiche che rendono il Melafonino unico.

L’accento viene posto sulla fotocamera dell’iPhone, da sempre uno dei comparti su cui il gigante americano ha scelto di puntare maggiormente, ma anche il processore, Apple Pay (che da poco ha debuttato anche in Italia), l’applicazione per la messaggistica, ma anche sul servizio d’assistenza della Mela, la politica sulla privacy di Apple e l’impegno per l’ambiente. Il sito offre anche collegamenti diretti per l’acquisto di iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6S ed iPhone SE.

Insieme a ciò, sul canale ufficiale YouTube sono anche stati pubblicati due filmati promozionali, che potete vedere come sempre attraverso il player presente nella notizia.