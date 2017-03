Apple: nuovo record per il titolo in borsa

Con un prezzo di chiusura pari a, le azioninella giornata di ieri hanno toccato un nuovo record storico per il gigante tecnologico. Alla luce di questa chiusura, la compagnia di Cupertino ha toccato un valore di 754 miliardi di Dollari, il più alto al mondo.

Per fare un paragone, Alphabet, ovvero la finanziaria di Google, ha una capitalizzazione di 568 miliardi di Dollari, mentre Microsoft è addirittura ferma a 505 miliardi di Dollari.

Dal momento in cui Apple ha lanciato il primo iPhone, ovvero il 29 Giugno del 2007, il valore della compagnia di Steve Jobs è aumentato del 763% in borsa. Dal lancio del primo iPad, il 3 Aprile 2010, le azioni hanno registrato un incremento del 346%, mentre dalla morte di Steve Jobs e l’inizio della gestione Cook, il titolo ha incrementato il proprio valore del 166%.

Una persona che ad esempio ha acquistato 120 azioni Apple il 12 Dicembre del 1980, spendendo 4.200 Dollari, oggi sarebbe un milionario. Un cambiamento epocale.