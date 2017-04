Apple: ordinati 70 milioni di schermi OLED curvi

Emerge in rete un nuovo rapporto sull’. Secondo quanto pubblicato dal Nikkei Review, il gigante di Cupertino avrebbe ordinato ben settanta milioni di schermi OLED, a dimostrazione del fatto che il modello di fascia alta, l’, potrebbe avere un riscontro importante da parte del pubblico.

In totale, la compagnia americana lancerà tre nuovi modelli dell’iPhone, due con schermo LCD regolare (l’Iphone 7s ed iPhone 7s Plus), ed appunto la variante che celebrerà il decimo anniversario dal lancio del primo smartphone.

Un rapporto analogo riferisce che in totale Samsung potrebbe produrre 160 milioni di pannelli OLED, ma ancora non ha trovato conferma.

A quanto pare tutti e tre gli smartphone includeranno la ricarica wireless, e saranno impermeabili. Inoltre, almeno uno di questi dovrebbe sfoggiare un sensore 3D con riconoscimento facciali.

Per quanto riguarda le dimensioni, invece, i due LCD saranno da 4,7 e 5,5 pollici, mentre la nuova variante premium avrà uno schermo OLED da 5,2 pollici.