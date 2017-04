Apple ottiene l'autorizzazione per i test delle vetture autonome

Il mercato delle automobili autonome potrebbe essere di fronte ad una svolta epocale. Ildella California, infatti, ha concesso adl’autorizzazione per iniziare ad effettuare i test delle vetture a guida autonoma nello stato americano.

La notizia ha immediatamente scatenato i rumor, in quanto già da tempo si parlava del progetto, fino a qualche giorno fa top secret, che vedrebbe la compagnia di Cupertino pronta a mettersi in concorrenza con altri giganti del settore.

Il Business Insider riferisce che il permesso è stato esteso anche a tre auto, delle Lexus RX, ed a sei guidatori.

Project Titan, il nome in codice con cui viene identificato internamente il progetto, sarebbe quindi ancora vivo, nonostante i ridimensionamenti messi in atto e che vedrebbero Apple pronta a sviluppare un software per le vetture piuttosto che produrre una vera e propria auto.

La Mela Morsicata potrebbe quindi mettersi in concorrenza con Google, Tesla, BMW ed il gruppo FCA, che da tempo stanno puntando sulla tecnologia.