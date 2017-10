Apple Pay Cash in test anche per i dipendenti degli Apple Store

Nei primi giorni di Ottobre, i dipendenti aziendali dineglihanno iniziato a testareinternamente nella beta iOS 11.1, suggerendo che la funzionalità sarebbe stata introdotta nella versione finale di iOS 11.1 nonostante la sua attuale assenza nella versione iOS 11.1 per gli sviluppatori e i beta tester.

Apple ha ora ampliato la propria funzionalità di Apple Pay Cash anche ai dipendenti degli Apple Store, rendendola disponibile a una gamma molto più ampia di persone per scopi di test. I dipendenti degli Apple Store hanno ottenuto l'accesso alla nuova funzionalità e sono stati invitati ad installare la versione per gli sviluppatori di iOS 11.1 e un ulteriore profilo beta interno per sbloccare la funzionalità Apple Pay Cash. Apple richiede inoltre che gli account iCloud siano consentiti per utilizzare Apple Pay Cash.

Il processo di impostazione di Apple Pay Cash chiede agli utenti di verificare la propria identità con il nome, l'indirizzo, il codice postale e il numero di previdenza sociale. Apple Pay Cash funziona attraverso l'applicazione Messaggi ed è progettato per consentire rapidi trasferimenti di denaro da persona a persona. È disponibile come app integrata in iMessage ed è inoltre possibile inviare soldi anche utilizzando l’Apple Watch.



Quando si invia denaro, si può scegliere se utilizzare una carta di debito o una carta di credito mentre il denaro ricevuto viene memorizzato in una carta Apple Pay Cash in Wallet che può essere utilizzata per gli acquisti o per spostare i soldi sul proprio conto corrente. L’invio di denaro tramite una carta di credito comporta una tassa del 3%, mentre l'invio di denaro da una carta di debito è gratuito.

La carta di Apple Pay Cash disponibile in Wallet viene resa disponibile attraverso una partnership con Green Dot, società che offre carte prepagate. Per scambiarsi soldi tramite Apple Pay Cash, entrambe le parti devono disporre e attivare la funzionalità. I soldi possono essere inviati solo a un destinatario, Apple Pay Cash non è disponibile nei messaggi di gruppo.

Sull'Apple Watch nell'applicazione Messaggi sarà disponibile un pulsante Apple Pay, facendo tap su di esso l’utente potrà inserire un importo utilizzando i pulsanti sullo schermo. Il pagamento viene quindi confermato con un doppio tap sulla corona digitale, è possibile anche qua decidere lo strumento di pagamento.

Apple Pay Cash non è presente nell'attuale beta di iOS 11.1 disponibile agli sviluppatori e ai beta tester pubblici, ma dato il beta test interno ampliato, appare che Apple abbia quasi terminato i test con la nuova funzionalità e si stia quindi preparando per rilasciarlo con l'aggiornamento di iOS 11.1. La nuova funzionalità sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti.