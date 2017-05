Apple Pay disponibile da oggi in Italia, supportate Boon, Carrefour ed Unicredit

ha ufficialmente lanciato in Italia, la piattaforma per i pagamenti che da oggi è disponibile nel nostro paese. Gli utenti, quindi, potranno aggiungere le loro carte di credito e di debito all’applicazione per effettuare acquisti in-app, online e nei negozi utilizzando il proprio smartphone.

Almeno inizialmente sono tre le banche supportate: Boon, Carrefour ed Unicredit. Sono anche supportate tutte le carte di credito e di debito dei circuiti Visa e MasterCard.

Si tratta di un’espansione ampiamente attesa da parte degli utenti Apple del Bel Paese, dopo che il gigante di Cupertino l’aveva preannunciato qualche settimana fa attraverso dei teaser pubblicati sul proprio sito web ufficiale.

Per aggiungere carte di credito ad Apple Pay, basta andare su Wallet in iOS 9 o successive, cliccare sull’icona (+) nell’angolo iniziale, e seguire le istruzioni. Apple Pay funzionerà con iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus; Apple Watches; iPad mini 4, iPad Air 2, ed iPad Pro. Anche i Mac lo supporteranno, ma solo su quelli su cui è installato macOS Sierra.