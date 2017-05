Apple porta iTunes sul Windows Store, debutto vicino

ha già mostrato la propria apertura nei confronti dei sistemi operativi concorrenti lo scorso anno, quando ha portato suldila prima app della sua storia. Lo stesso avverrà presto con il Windows Store.

Il gigante di Redmond, infatti, nel corso della Build Conference in corso in questi giorni, ha annunciato che presto gli utenti che utilizzano Windows 10 potranno utilizzare iTunes, il software per la gestione musicale, conosciuto principalmente da coloro che sono soliti acquistare musica in digitale o che posseggono uno dei dispositivi Apple.

iTunes, quindi, sarà presto disponibile sul Windows Store, ma al momento ancora non è stata diffusa alcuna indicazione riguardo la possibile data di debutto. La notizia è stata accolta favorevolmente dalla community degli sviluppatori, secondo cui il fatto che un gigante come Apple abbia deciso di puntare sull’ecosistema Microsoft potrebbe fare da apripista ad altri grandi marchi del settore.