Apple: pre-ordini inferiori rispetto al passato per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus

A quasi una settimana dall’apertura ufficiale dei pre-ordini pered iPhone 8 Plus , iniziano ad arrivare le prime reazioni ed analisi sull’andamento delle prenotazioni, alcune delle quali, come quella di cui vi parleremo in questa notizia, confermano come l’stia già cannibalizzando le vendite.

Secondo quanto affermato dall’analista di Rosenblatt, Jun Zhang, l’andamento dei pre-ordini per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus sarebbe inferiore rispetto ai predecessori, l’iPhone 6 ed iPhone 7. Come molti altri analisti di Wall Street, anche Zhang è convinto che molti clienti abbiano scelto di aspettare l’iPhone X, preferendolo all’ottava generazione.

Zhang sostiene che, in Cina, su JD.com sono state preordinate solo 1,5 milione di unità dopo tre giorni, contro le 3,5 dell’iPhone 7 nello stesso lasso di tempo. China Mobile, invece, ha ricevuto 1 milione di prenotazioni dopo settantadue ore, inferiore ai 2,5 milioni dell’iPhone 7. L’anno precedente, l’operatore aveva addirittura ricevuto 3,5 milioni di pre-ordini dopo tre giorni.

Ricordiamo che iPhone 8 ed iPhone 8 Plus saranno disponibili per l’acquisto da domani, 22 Settembre.