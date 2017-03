Apple presenta Clips, il modo nuovo e divertente di creare video espressivi

: Apple ha presentato oggi Clips, una nuova app che permette a tutti gli utenti di creare in modo veloce e divertente video espressivi su iPhone e su iPad.

L’app ha un design unico che consente di combinare clip video, foto e musica per dar vita a fantastici filmati da condividere con gli amici tramite l’app Messaggi oppure da pubblicare su Instagram, Facebook e altri popolari social network.

Clips introduce inoltre i Titoli live, una funzione rivoluzionaria con cui è possibile creare titoli e sottotitoli animati utilizzando semplicemente la voce. Grazie agli effetti divertenti, come filtri fumetto, forme fumetto per i messaggi e poster animati a schermo intero, gli utenti potranno aggiungere un tocco ancora più personale ai video realizzati con Clips.

“Clips offre agli utenti iPhone e iPad un modo nuovo di esprimere la loro creatività con video e filmati, ed è incredibilmente facile da usare,” ha dichiarato Susan Prescott, Vice President Apps Product Marketing di Apple. “Gli effetti, i filtri e i nuovi fantastici Titoli live che abbiamo sviluppato per Clips permettono a tutti di realizzare video straordinari e semplici da condividere in pochi tap.”

Clips permette di creare video multi-clip su iPhone o su iPad senza bisogno di timeline, tracce o strumenti complicati per l’editing. Basta infatti toccare e tenere premuto un solo pulsante per girare video live e scattare foto o aggiungerli dalla Libreria foto. Gli utenti possono quindi aggiungere filtri artistici, fumetti, forme o emoji, ma anche poster a schermo intero con sfondi animati e testo personalizzabile. Clips ha decine di colonne sonore fra cui scegliere, che si adattano in automatico alla lunghezza del video.

Con i Titoli live di Clips, gli utenti possono aggiungere titoli e sottotitoli animati utilizzando semplicemente la propria voce. I sottotitoli vengono generati in automatico mentre l’utente parla, e appaiono a video in perfetto sync con la voce. Gli utenti possono divertirsi a combinare stili diversi e toccare qualsiasi titolo per modificare testo e punteggiatura, o persino aggiungere un’emoji. La funzione Titoli live supporta 36 lingue.

I video creati con Clips possono essere condivisi direttamente sui social network e i siti web di video più popolari, fra cui Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo e altri. Quando gli utenti condividono un filmato con gli amici tramite Messaggi, Clips può suggerire a chi inviare il video in base alle persone che appaiono nel video oppure in base alle persone con cui l’utente condivide più spesso contenuti. Quando si seleziona un nome suggerito, Clips inserisce il video direttamente in Messaggi ed è quindi pronto per essere spedito con un tap.

Clips sarà disponibile gratuitamente sull’App Store a partire da aprile ed è compatibile con iPhone 5s e modelli successivi, il nuovo iPad da 9,7", tutti i modelli di iPad Air e iPad Pro, iPad mini 2 e successivi e iPod touch (sesta generazione). Sui dispositivi deve essere installato iOS 10.3.