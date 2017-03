Apple presenta iPhone 7 e iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition

Apple ha annunciato oggiedcon una meravigliosa finitura in alluminio di colore rosso, per celebrare gli oltre 10 anni di collaborazione fra

I clienti avranno così un nuovo modo di contribuire al Fondo globale e aiutare il mondo a raggiungere l’obiettivo di una generazione libera dall’AIDS. Sarà possibile ordinare l’edizione speciale di iPhone (PRODUCT)RED online in tutto il mondo e negli store a partire da venerdì 24 marzo.

“Da quando è iniziata la nostra collaborazione con (RED) 10 anni fa, i nostri clienti hanno contribuito in maniera significativa alla lotta contro la diffusione dell’AIDS tramite l’acquisto dei nostri prodotti, dall’iPod nano (PRODUCT)RED Special Edition originale fino alla odierna famiglia di prodotti Beats e accessori per iPhone, iPad e Apple Watch,” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “L’introduzione di questo iPhone in edizione speciale con una splendida finitura rossa è ad oggi la nostra proposta (PRODUCT)RED più rilevante, volta a celebrare la nostra partnership con (RED); non vediamo l’ora di offrirlo ai clienti.”

“Apple è l’azienda che più di ogni altra al mondo contribuisce al Fondo globale, con oltre 130 milioni di dollari frutto della collaborazione con (RED),” ha affermato Deborah Dugan, CEO di (RED). “Grazie all’unione fra la portata globale dello smartphone più amato al mondo e i nostri sforzi volti a garantire l’accesso ai farmaci antiretrovirali salvavita nell’Africa subsahariana, i clienti ora hanno l’incredibile opportunità di fare la differenza e contribuire al Fondo globale acquistando il nuovo, bellissimo iPhone (PRODUCT)RED.”

iPhone 7 e iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition saranno disponibili nei modelli da 128GB e 256GB a partire da €909 su Apple.com, presso gli Apple Store, i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi potrebbero variare). iPhone (PRODUCT)RED in edizione speciale con finitura rossa si aggiunge agli altri colori disponibili per iPhone 7: Jet Black, nero, argento, oro e oro rosa. Entrambi i modelli in edizione speciale saranno disponibili in tutto il mondo a partire da venerdì 24 marzo; le consegne inizieranno entro la fine di marzo.