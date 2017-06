Apple presenta i nuovi iMac e l'iMac Pro Space Gray, si parte da 4.999 Dollari

Terminata la parte relativa a macOS High Sierra, Apple ha anche svelato la nuova generazione di iMac. Si tratterà delle generazione con i migliori display, con una luminosità di 500 nits e brillantezza del 43% rispetto ai predecessori, grazie a un milione di colori.

L’iMac da 21,5 pollici sarà disponibile nella versione con massimo 32 gigabyte di RAM, mentre quello da 27 pollici supporterà fino a 64 gigabyte di memoria volatile.

Fusion Drive diventa uno standard sugli iMac da 27 pollici e 21,5 pollici, ed i nuovi SSD saranno veloce fino al 50%, anche nel taglio di memoria da 2 terabyte.

Su tutti i nuovi modelli saranno presenti due porte Thunderbolt 3, mentre la scheda grafica integrata sarà l’Intel Iris Plus Graphics 640, del’80% più veloce rispetto ai modelli visti in passato. L’iMac Retina 5K da 27 pollici includerà la scheda grafica Radeon Pro 570, 575 o 580, con 8 gigabyte di VRAM, mentre l’iMac Retina 4K da 21,5 pollici integrerà la Radeon Pro 55 e 460, con 4 gigabyte di VRAM. Il modello da 21,5 pollici costerà 1099 Dollari, la versione 4K da 21,5 pollici costerà 1.299 Dollari e quella 5K da 27 pollici costerà 1.799 Dollari.

Apple ha anche presentato il nuovo iMac Pro Space Gray, che sarà disponibile con processore 18-core Xeon Processor, accompagnato dalla scheda grafica Radeon Vega. Il nuovo iMac Pro ha una potenza di calcolo di 22 Teraflop. Gli utenti saranno in grado di scegliere anche il taglio di memoria da 128 GB ECC.

A livello di connettività, include 4 porte Thunderbolt 3 ed un ingrosso Ethernet da 10 Gb ed ovviamente l'USB-C. Altre caratteristiche tecniche riguardano la fotocamera frontale FaceTime, e supporta anche il Rendering 3D.

Il nuovo iMac Pro sarà disponibile a 4,999 Dollari da Dicembre.