Apple: primo aggiornamento supplementare per High Sierra

nella serata di ieri ha provveduto al rilascio del primo aggiornamento supplementare per macOS High Sierra , il nuovo sistema operativo per computer disponibile da una settimana circa a livello mondiale.

Si tratta, come detto poco sopra, di un aggiornamento supplementare che migliore il sistema operativo a livello di stabilità, affidabilità e sicurezza, e per questa l’installazione è consigliata a tutti gli utenti.

Nel changelog si legge che l’update migliora l’affidabilità del programma d’installazione, corregge un bug di tipo grafico riscontrato durante l’utilizzo di Adobe InDesign da parte degli utenti, e risolve un problema per cui i messaggi e-mail degli account Yahoo non riuscivano ad essere eliminati dall’applicazione Mail.

Come sempre, vi raccomandiamo di effettuare l’aggiornamento solo dopo aver concluso le operazioni importanti, in quanto il processo richiede il riavvio del Mac per essere portato a termine.