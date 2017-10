Apple: problemi con App Store, iTunes ed altri servizi online

La pagina sullo stato dei servizi di Apple è stata aggiornata di recente e riferisce che, da circa tre ore, i propri servizi online starebbero riscontrando problemi, segnalati per altro anche dagli utenti.

In particolare, sono segnalati servizi ed “Intermittenza” su tutti i servizi online, ovvero App Store, Apple Music, iTunes in the Cloud, iTunes Store, iTunes U, Mac App Store ed il Volume Purchase Program.

A quanto pare i disservizi riguarderebbero tutti i dispositivi e sarebbero stati segnalati da iPhone, iPad, Mac ed Apple TV, da utenti provenienti da diversi mercati.

In particolare, abbiamo provato ad aggiornare un’applicazione da App Store, senza riuscirci in quanto l’applicazione non riesce a connettersi ai server.

Come sempre in questi casi, vi invitiamo a segnalare gli eventuali disservizi attraverso i commenti, per permetterci di aggiornare la notizia nel caso in cui dovessero esserci novità di rilievo sulla questione. Apple, nel frattempo, ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla questione.