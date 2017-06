Apple, problemi con iCloud: gli utenti non riescono a fare il backup

Risveglio convulso e difficile per gli utentiabbonati ad iCloud . Secondo quanto riferito dall’AppleInsider, ed anche da molti iscritti al servizio di cloud storage della società di Cupertino, sarebbe praticamente impossibile creare nuovi backup e ripristinare quelli esistenti.

I problemi sono stati confermati in via ufficiale anche dal sito web che monitora lo stato dei servizi, ma a quanto pare le prime segnalazioni risalirebbero alle ore 5:03 dello scorso 27 Giugno, il che vuol dire che, dopo due giorni, Apple ancora non ha ripristinato il tutto.

Fortunatamente, però sarebbe interessato solo l’1% di tutti gli utenti, un numero confermato in via ufficiale anche dalla società di Cupertino. Tuttavia, contando che iCloud ha una base di milioni di persone, il disservizio riguarderebbe centinaia di migliaia di persone, un numero da non sottovalutare.

Per monitorare lo stato del servizio, vi invitiamo a collegarvi a questo indirizzo e controllare “iCloud Backup - Outage”.