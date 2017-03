Apple: profitti al top nel settore degli smartphone

Secondo le ultime stime diffuse da Strategy Analytics,sarebbe la società che ha portato a casa la fetta più grande dei profitti generato dal mercato degli smartphone mondiale. Nonostante un calo rispetto all’anno precedente,ha ottenuto il 79,2% dei profitti globali del mercato.

I ricercatori affermano che anche per lo scorso anno, Apple è riuscita a massimizzare i prezzi e ridurre al minimo i costi di produzione.

Il settore degli smartphone dovrebbe aver generato un utile operativo totale di 53,7 miliardi di dollari, con Apple che si è fermata ad un risultato operativo di 44,9 miliardi di dollari.

Al secondo posto si è classificata Samsung, che ha distanziato i marchi cinesi, i quali nonostante la loro rapida crescita non sono riusciti a massimizzare i guadagni. Samsung ha registrato un utile operativo di 8,3 miliardi di Dollari, pari al 14,6% dei profitti globali, il tutto nonostante il caso del Galaxy Note 7.

Huawei si è fermata a 929 milioni di Dollari, ovvero l’1,6% dei profitti globali, mentre OPPO si è fermata all’1,5% dei profitti globali, mentre il rivale Vivo è all’1,3%.

Il margine di profitto di Apple per l’anno è stato del 32,4%, mentre quello di Samsung dell’11,6%.