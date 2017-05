Apple pronta ad aggiornare la gamma MacBook alla WWDC

A quanto pare la conferenza cheterrà quest’anno allasarà radicalmente diversa rispetto a quelle degli anni passati, quando il colosso di Cupertino si concentrava principalmente (se non esclusivamente) sul comparto software del proprio ecosistema.

Un nuovo rapporto pubblicato da Mark Gurman di Bloomberg, infatti, riferisce che la società di Tim Cook starebbe progettando un aggiornamento per la gamma di MacBook che potrebbe essere annunciato proprio in occasione della conferenza di Giugno.

Nella fattispecie, la società sarebbe al lavoro su tre modelli aggiornati: un MacBook Pro con processore di ultima generazione Intel Kaby Lake, una versione più potente del 12 pollici ed una nuova variante del MacBook Air da 13 pollici, che potrebbe avere un processore più veloce. Purtroppo però non sembrano giungere novità su tutto quanto concerne miglioramenti allo schermo.

E’ la prima volta che sul web emerge un’indiscrezione del genere, ma per le conferme di rito bisognerà attendere ancora molto, dal momento che la conferenza è prevista dal 5 al 9 giugno prossimo a San Francisco.