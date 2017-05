Apple pronta ad annunciare 250 miliardi di Dollari in cassa?

Nella giornata di oggi,dovrebbe annunciare i risultati finanziari per il secondo trimestre fiscale dell’anno. Il gigante di Cupertino, oltre alle vendite died, però, potrebbe anche svelare di avere in cassa ben 250 miliardi di Dollari.

Una cifra esorbitante, che potrebbe spingere la compagnia diretta da Tim Cook ad effettuare qualche operazione importante, tra cui l’acquisto di qualche azienda, o di effettuare qualche investimento in un nuovo settore.

Il raggiungimento di tale cifra però non è stato facile, ed Apple ha impiegato quattro anni e mezzo per raddoppiare la quantità di denaro contante presente in cassa.

Il 90% dei 246,09 miliardi di Dollari che Apple dovrebbe annunciare, molto probabilmente è presente all’estero, il che permette alla società di trarre maggiori benefici dal piano del presidente Donald Trump per far rientrare i fondi negli Stati Uniti.

Già in passato, infatti, il CFO Luca Maestri ed il CEO Tim Cook avevano espresso interesse nel far rientrare in patria parte del denaro in cassa.