Apple pronta a lanciare una nuova versione dell'iPhone 6 in Europa

La scorsa settimana Taiwan Mobile ha lanciato una nuova versione dell’, da 32 gigabyte, già soprannominata, dal momento che la versione originale del dispositivo è disponibile solo nelle opzioni di memoria da 16, 64 e 128 gigabyte.

A quanto pare, la suddetta variante dello smartphone, che andrà a colmare il gap con i nuovi modelli a livello di memoria dato che il resto delle specifiche tecniche sono praticamente immutate, sarà presto disponibile anche in Europa. La commercializzazione partirà dalla Bielorussia, attraverso la catena di distribuzione I-Store al prezzo di 522 Dollari americani.

Il prezzo potrebbe attrarre tutti coloro che sono alla ricerca di un modello di mezzo tra l’iPhone 6s ed iPhone 6 da 16 gigabyte, i quali hanno rispettivamente un prezzo di 798 e 626 Dollari. Apple non ha diffuso alcun comunicato a riguardo, ed al momento non è noto se raggiungerà anche altre nazioni oppure se resterà limitato a queste due.