Apple: il prossimo investimento sarà l'acquisto di Disney?

Non solo la realtà virtuale. La prossima grande acquisizione dipotrebbe interessare il mercato dell’intrattenimento, perchè a Wall Street gli analisti ed investitori stanno iniziando a discutere in maniera seria della possibilità che il gigante di Cupertino acquisti la, sfruttando i 200 miliardi di Dollari in cassa.

L’analista di RBC, Steven Cahall, si dice certo del fatto che Apple, per ottenere la supremazia nel mercato dell’intrattenimento, potrebbe portare a termine quella che, qualora dovesse seriamente vedere la luce, sarebbe una delle acquisizioni più importanti della storia recente.

Cahall tuttavia non è l’unico analista che ha parlato della possibilità. Nella lettera agli investitori relativa al quarto trimestre del 2016, Samantha Greenberg, fondatrice di Margate Capital, affermava che l’acquisizione di Disney da parte di Apple sarebbe una “mossa logica”, soprattutto dopo che di recente la Mela ha voluto puntare tutto sui contenuti esclusivi, principalmente nel mercato musicale con Apple Music.