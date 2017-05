Apple pubblica un video tutorial su come scattare foto con iPhone 7

Nella giornata di ieri,ha pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube un curioso filmato in cui illustra, passo passo, come scattare fotografie perfette con l’

Il filmato che vi mostriamo in questa notizia è solo il primo di una lunga serie di tutorial che andranno a mostrare le varie funzioni del comparto fotografico del top di gamma.

Le intenzioni di Apple sono chiare: massimizzare le potenzialità della fotocamera del proprio smartphone, un aspetto su cui ha storicamente puntato il colosso di Cupertino in quanto, dati alla mano, le fotocamere degli smartphone risultato essere ancora oggi le più utilizzate al mondo. Ecco perchè potrebbe essere utile sapere cosa selezionare se ci si trova in condizioni di scarsa luminosità, soprattutto se non si è esperti di fotografia o fotografi professionisti.

I filmati rappresentano una novità assoluta per il canale ufficiale YouTube della società di Cupertino, che in passato l’ha utilizzato principalmente per gli spot.