Apple punta ancora sulle energie rinnovabili: in arrivo un nuovo data center

ha annunciato un investimento da 921 milioni di Dollari per la costruzione di un nuovo data center in Danimarca, il secondo del paese, che sarà basato esclusivamente sulle energie rinnovabili, a dimostrazione dell’impegno ormai costante da parte della compagnia di

La Mela ha precisato che il data center sarà operativo solo nel secondo trimestre del 2019 e sarà collocato a Aabernaa, nel Sud della Danimarca, nei pressi del confine con la Germania.

Questo nuovo data center gestirà tutti i servizi online di Apple, tra cui l’iTunes Store, l’App Store, iMessage, le Mappe e Siri, per tutti i clienti dell’Europa.

Erik Stannow, parlando con Reuters ha affermato che “Apple è entusiasta di espandere le proprie operazioni in Danimarca, e soprattutto di investire sulle energie pulite. Questo nuovo impianto includerà il 100% di energie rinnovabili sin dal primo giorno”.

Apple inoltre ha affermato che il data center di Athenry, in Irlanda, annunciato nel 2015, sta ancora attendendo gli ok da parte degli organi regolatori per iniziare la costruzione.