Apple punta sulla realtà aumentata, mostrato Apple ARKit per sviluppatori

presenta, un kit per sviluppatori che segnerà il prolifico futuro delle app basate sulla realtà aumentata nella prossima stagione dell'Apple store.

Si basa interamente sull'hardware all'avanguardia dell'iPhone, GPU, CPU e i sensori della camera ne garantiscono un motion tracking stabile e veloce. Apple ARKit dovrebbe essere in grado di rendere gli oggetti virtuali tanto realistici da sembrare veramente nello spazio reale su cui sono proiettati. Stando alle parole di Apple, perfino Pokemon Go dovrebbe risultare più realistico sui device Apple.

Apple finalmente sembra raccogliere quanto seminato durante lo scorso anno di investimenti e progettazione, come anticipò a suo tempo Tim Cook.

Nel corso della presentazione è stata mostrata una demo basata su Unreal Energy che prova le capacità impressionanti della tecnologia AR di Apple. Un intero villaggio in Pop-up è spuntato sul tavolo presente sul palco, proprio come nella sigla di Game of Throne, il tutto usando un semplice iPad!